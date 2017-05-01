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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanda resmi törenle karşılandı

01 Mayıs 2017 09:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan’da resmi törenle karşılandı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık Sarayı Rashtrapati Bhawan’da gerçekleştirilen törende iki ülke marşlarının okunmasının ardından, karşılama kıtasını selamladı. Daha sonra Erdoğan’a Hindistan eyaleti tanıtıldı.

Törenin sonunda Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mujherjee ve Başbakan Modi selamlaşarak basına poz verdi. 


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