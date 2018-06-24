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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü önünde toplanan kalabalığa seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Huber Köşkü önünde bekleyen vatandaşlara seslenerek, “Şu anda bütün neticeler hamdolsun yurt içi ve yurt dışı gayet olumlu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü önünde toplanan kalabalığa seslendi

24 Haziran 2018 23:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basın açıklaması yaptıktan sonra dışarıda bekleyen kalabalığa seslendi. Erdoğan, vatandaşlara teşekkür ederek, " Şu anda gelen bütün neticeler hamdolsun yurt içi ve yurt dışı gayet olumlu, güzel. Parlamentoda hedefe ulaşamasak da elimizden gelen tüm gayretleri yapıp onu da Cumhur İttifakı olarak çözmenin gayreti içinde olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Buradan Kısıklı'da bekleyen vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Orada da büyük bir teveccüh var. Oradaki programı iptal edelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Huber Köşkü'nden ayrıldı.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık - Murat Ergin
 

 

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