Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan için kıl çadırları kuruluyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, etkinliklerin yapılacağı Zafer Anıtı'nda 8 kıl çadırı kuruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için kıl çadırları kuruluyor

22 Ağustos 2017 09:15

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 946’ıncı yıldönümü etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip da Erdoğan katılacak. Van’ın Erciş ilçesi Ulupamir Mahallesi'nde ikamet eden Kırgızların, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı için kuracakları kıl çadırları için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Pamir Derneği Başkanı Kasım Bek Varol konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız için kıl çadırlarını kurmak için ilçeye geldik. Bu yıl Okçular Vakfı ile birlikte organizasyonda çalışıyoruz. Ayrıca Malazgirt Kaymakamız Sayın Soner Kırlı da bize çok destek veriyor. Bu kıl çadırlarımız çok özel yapılıyor. Eskiden atalarımızın ve savaş komutanlarımızın savaştan sonra dinlenmek için kullandıkları çadırların aynısını burada da kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız için kuracağımız kıl çadırı ve onun yanına kuracağımız diğer 8 adet kıl çadırı tamamıyla el yapımı olarak yıllar süren bir işçilik sonunda büyük zahmetlerle yapılıyor. Bu çadırlarımız kışın sıcak yazın serin tutuyor” dedi.

“Biz Türkmenlere kapısını açan Türk kardeşlerimize minnettarız”

Başkan Varol, "Bizler yıllar önce Afganistan ve Kırgızistan’dan Türkiye’ye geldik. Burada Türk vatandaşı olarak Van’ın Ulupamir Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Köyümüzdeki tüm vatandaşlarımızın tek geçim kaynağı budur. Köyümüzde geleneksel kıl çadırları, keçelerden eski tarihi elbiseler, keçeden kalpaklar, yine keçeden halılar yapıyoruz. Biz Türkler, vatanımıza yurt olmuş Malazgirt ilçesinde bulunmaktan ayrıca mutlu oluyoruz. Burası bizim Anadolu’ya açılan kapımızdır. Biz kendimizi Malazgirtli olarak görüyoruz ve her yıl 26 Ağustosta bu ilçeye gelip çadırlarımızı kuruyoruz. Bu yılın biz Türkler için ayrı bir önemi var çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulupamir Türkleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız Türk tarihimize sahip çıktığı için” ifadelerini kullandı. 

Veysel Eşin
 

Etiketler: 26 Ağustos Zafer Bayramı, Malazgirt, Muş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç