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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhtiyaç olursa önce başkomutan ardından siz...'

Komuta kademesine Afrin için asker ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İhtiyaç var dedikleri anda önce genel başkanınız, başkomutan önde gidecek, sonra siz de arkadan geleceksiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyaç olursa önce başkomutan ardından siz...

28 Ocak 2018 17:22

Çorum’un ardından Amasya’ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da partisinin İl Başkanlığının kongresinde konuştu. Salondakilere Türkiye için mücadelenin en ön safında yer almaya hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, “evet” cevabını aldığında, komuta kademesine asker ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu, şu an için ihtiyaç olmadığının söylendiğini belirterek, “İhtiyaç var dedikleri anda önce genel başkanınız, başkomutan önde gidecek, sonra siz de arkadan geleceksiniz” diye konuştu.

Burseya Dağının teröristlerden alındığını dile getiren Erdoğan, “Oradan bölgeye hakimiyet çok daha rahat olacak” dedi. Türkiye’nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü olmadığını anlatan Cumhurbaşkanı, “Ancak bizim inancımıza, ezanımıza, can ve mal güvenliğimize tehdit olduğu zaman da gözümüz kimseyi görmez” ifadelerini kullandı.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan

 

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