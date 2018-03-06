Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangının can kaybına neden olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi. İki liderin, görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere de değindikleri kaydedildi.

Derya Yetim