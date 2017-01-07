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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü

07 Ocak 2017 14:37

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede Kıbrıs meselesine de değinildi. İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden İngiltere Başbakanı May, saldırılarda hayatlarını kaybeden masumların aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulundukları; Cenevre'de önümüzdeki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledikleri kaydedildi.
 


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