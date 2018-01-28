Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da halka hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bakın, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu önünde halka hitap etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunu değerlendirdi.

Afrin’de devam eden mücadelenin İdlib ile devam edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar zannediyor ki Türk'ün evladı bu teröristler ve alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki PKK, DEAŞ, PYD, YPG yıldırır. Ne oldu. ÖSÖ ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. 484, bu daha iyi günlerin bedelini ağır ödeyecekler. Sınırlarımızı taciz edenler bedellerini ağır ödeyecekler. Afrin’de devam eden mücadele İdlib ile sürecek. Halep'ten kaçmak zorunda kalan mağdur ve mazlumlar var. Hepsi yalvarıyor Mehmetçik ne zaman geliyor diyor. Azez'dekiler; 'Mehmetçik geldi, Azez huzura kavuştu' diyor. Elbab kavuştuğu gibi. Oraların da inşa ve ihyası sürecek. Onları da halledeceğiz. Benim karşımda bu milletin asil evlatları, Çorum’un yiğit evladı, 80 milyon Türk evladı oldukça biz bu işleri aşarız” ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin inine girildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böldürmeyceğiz. Çıkmışlar şuraya böyle böleceğiz burayı böleceğiz. Böyle bir şey yaparsanız Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde tank olduk. F-16 olduk bitirdik. İnlerine girdik. İnlerine. F-16 bombaları nasıl bırakıyor gördüğünüz. Her şeyimizle bu yoldayız. Tek devlet” diye konuştu.

Konuşmasında FETÖ terör örgütüne de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Nereden çıktı paralel devlet. Terbiyesize bak. Ne işin var senin Pensilvanya’da. Bunun paralel devleti Pensilvanya’da. Orada kurmuş. 400 dönüm arazi vermişler orada işleri hallediyor. Nereye kaçarsanız kaçın arkanızdayız, kovalıyoruz sizi. İçinizde FETÖ’cüler varsa yetkili mercilere, emniyet teşkilatına, valiliklere bildirin. Bunlar ümmeti böldüler. Onun için bunları gördüğümüz yerde hemen yargıya bildirin. Bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansları yapıyorlar. Sizden başka bir şey olmaz. Bugüne kadar yaptığınız beddualar tutmadı. Tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslüman’ın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir. Biz dik duralım. Birbirimize inanalım. Güvenelim. Öyleyse ne yapacağız? Hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.