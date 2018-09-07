Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideri Hamaney ile bir araya geldi

Türkiye, İran ve Rusya arasında Tahran’da gerçekleşen üçlü zirve görüşmelerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve görüşmesinin ardından İran lideri Ayetullah Hamaney ile bir araya geldi. Hamaney’in çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme İran medyasında geniş yer buldu. Üçlü zirve görüşmeleri ardından İran lideri Ayetullah Hamaney ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir araya gelmesi İranlı uzmanlar tarafından görüşmelerin olumlu geçtiğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran dini lideri ile görüşeceği günler öncesinden açıklanmıştı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran lideri ile görüşüp görüşmeyeceği ise görüşme anına kadar netlik kazanmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 7 Eylül Cuma günü Tahran’a gelerek İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdikten sonra diğer iki ülkedeki mevkidaşları ile açık kapılarda Suriye’yi değerlendirerek Tahran bildirisi olarak adlandırılan ortak bildiriyi Ruhani ve Putin ile beraber imza attı.

Celalettin Erduş

