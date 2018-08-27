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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
iha.com.tr »
Politika »
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidiyor!
27 Ağustos 2018 11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Eylül'de İran'a ziyaret gerçekleştirecek.
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27 Ağustos 2018 11:56
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