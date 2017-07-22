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Cumhurbaşkanı Erdoğan işitme engelli sporcuyu kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Kadir Kuş’u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işitme engelli sporcuyu kutladı

22 Temmuz 2017 23:34

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Kadir Kuş’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
 

Caner Ünver
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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