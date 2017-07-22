Cumhurbaşkanı Erdoğan işitme engelli sporcuyu kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Kadir Kuş’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Caner Ünver
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Kadir Kuş’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Caner Ünver
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan