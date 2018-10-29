Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının isminin "İstanbul" olduğunu açıkladı.

Yeni havalimanı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki büyük mutluluğu aynı anda yaşadığını vurgulayarak, “Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul havalimanımızın açılışını yurt dışından gelen kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. İstanbul havalimanının tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Bunun yanında Cumhuriyetimiz 95. Kuruluş yıldönümünün gururunu birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz 95. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun” diye konuştu.

İstanbul'un Türkiye'nin en değerli markası olduğunu vurgulayan Erdoğan, yeni havalimanı isminin de “İstanbul” olduğunu açıkladı. Atatürk Havalimanı'nın ticari seferlere kapanacağını ancak havalimanı vasfını koruyacağını söyleyen Erdoğan, “Gerek havacılık fuarları, gerek başka bir takım faaliyetler için Atatürk havalimanı aynı isim ile hizmet vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havalimanı'nın bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde Millet Bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın eski maden ocaklarının terk ettiği çukurlarla dolu alana inşa edildiğini hatırlatan Erdoğan, “Buraları iyi bilirim. Maden ocaklarının olduğu zamanları iyi bilirim. Sayın Yıldırım ile şöyle helikopterle birkaç kez buraları dolaştığımızda buraları dedik havalimanı olarak yapalım ama yetmez. Buralarda bu çukurlarla ilgili Cahit beyin bunun hazırlıklarını da yapmamız lazım. Kuzey otoyolu ile ilgili olarak bu kalan tüm o devasa çukurlarda çevre düzenlemesi yapmak suretiyle onları göller haline getirerek, oralardan geçerken bir taraftan yeşili, bir taraftan o gölleri izleyerek geçmek inanıyorum ki insanlara bir başka keyif verecektir” ifadelerini kullandı.

"Kendisini beğenmiş 'burası çöker' diyor"

Havalimanı projesine yönelik eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen bir televizyon kanalında bir tane kendini çok beğenen birisi ‘burası çöker' diyor. Niye çökermiş. Burası çok yumuşak bir araziymiş. Yahu bu teknolojinin önünde yumuşak arazi mi var. Burada çakılan kazıklardan haberi var mı yok. İşte bu ileri teknolojinin elimize verdiği imkandır. Rabbimize hamdolsun. Bugün finansmanından inşasına kadar her boyutuyla dünyada eşine az rastlanır bu dev projeyi tamamladık ve ilk etabının resmi açılış törenini yapıyoruz. Toplam 4 etaptan oluşan projenin açılışını yaptığımız ilk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu kapasite tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, gerekirse 200 milyona çıkartılabilecektir. Yaklaşık 76.5 milyon metrekarelik bir alana inşa edilen havalimanımız, toplamda 6 pisti, 2 milyon metrekarelik kapalı alanı, 6.5 milyon metrekare apron büyüklüğü, terminalleri arasında ulaşımı sağlayacak raylı sistemi, kapalı ve açık otoparkları, sosyal tesisleri ile gerçekten dev bir eserdir. Tüm etapları 2028'e kadar tamamlanması ön görülmektedir. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımızı büyümeye devam edecekti. Kendi enerjisin üreten havalimanındaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacak. Her birim uluslararası standartların üzerinde son teknolojiye sahip şekilde tasarlanmıştır” dedi.

"Toplam 32.4 milyar avro ekonomik büyüklük"

Projenin finansman büyüklüğüne de dikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu proje yatırım bedelli 10 milyar 247 milyon avro. Devlete bu kira süreci içerisinde ödenecek bedel ise 22 milyar 152 milyon avro. Toplam 32.4 milyar avro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor. İlk etap finansmanının 4.5 milyar avro tutarındaki bölümünü Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve üç özel bankamızca karşılanmasını önemli görüyorum. Bu proje finansmanında herhangi bir hazine garantisi söz konusu değil”

"Havalimanımız 60 ülke ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor"

Türkiye'nin İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesiyle kuzey-güney ve doğu-batı aksları arasında önemli bir transit merkez konumuna geldiğini anlatan Erdoğan, “Havalimanımız 60 ülke ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor. Ülke olarak küresel ekonomilerin entegrasyonunda sahip olduğumuz kilit rolü daha da ileriye taşıyoruz. Biz İstanbul havalimanını sadece ülkemize değil bölgemize ve dünyaya yaptığımız hizmet olarak görüyoruz. Burası geleceğin dünyasına hizmet eden akıllı havalimanı olarak faaliyet gösterecek. İstanbul havalimanı hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasının yeniden yapılanması gerekecektir. Artık en önemli transit merkezi İstanbul olacağı için kıtalararası uçuşlar güzergahı da büyük ölçüde değişecektir” açıklamalarında bulundu.

"Havacılık sektörümüzün cirosu 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldi”

Türkiye'nin havacılık alanında geldiği seviyenin bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizdeki havalimanlarının sayısı göreve geldiğimiz zaman 26 idi. Bugün itibariyle 30 ilave yaparak havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkarmış bulunuyoruz. Halen inşası devam edenler buna ilave edildiği zaman havalimanlarımızın sayısı 64'e çıkacak. Yurt dışı uçuş noktalarımızın sayısını 60'tan 316'ya çıkardık. Dünya'da destinasyon olarak birinci sıradayız. Büyük gövdeli uçak sayımız 162'den 506'ya çıkardık. Tüm bu atılımlar sayesinde havacılık sektörümüzün cirosu 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiştir.”

"Bize hüsnüniyetle yaklaşan herkesle yol yürümeye hazırız"

Konuşmasında dünya ülkelerine çağrıda bulunan Erdoğan, “Hedeflerimize ulaşmayı sadece kendimiz için değil, dostlarımız için de istiyoruz. Bu anlayışla demokrasideki yolculuğumuzu dostlarımızla birlikte sürdürme arzumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Ne mazisinde sömürge ayıbı, ne alanında katliam karası, ne yüreğinde beşere dair husumet lekesi bulunmayan bir milletin mensupları olarak bize hüsnüniyetle yaklaşan herkesle yol yürümeye hazırız. Buradan bölgemizdeki dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum. Gelin hepimiz için huzurlu, güvenli, müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim. Gelin düşmanlıklara, savaşlara, acılara, zulümlere değil sevgiye, barışa, dayanışmaya çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin çocuklara, masumlara, mazlumlara umut verecek bir dünyanın müjdesini insanlığa hep birlikte verelim” dedi.

İsmail Coşkun - Murat Ergin - Emrah Kuş - Ferhat Yasak - Ufuk Kıvık



