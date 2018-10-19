Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den ayrıldı

Sabah saatlerinde İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan ardından Aliağa'da, mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte 6,3 milyar dolarlık yatırımla faaliyete geçirilen Star Rafineri'yi açtı.

Açılış sonrası mevkidaşı Aliyev ile birlikte ikili görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Aliağa'dan ayrılarak Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Erdoğan, İstanbul'a hareket etmek üzere kentten ayrıldı.

Tolga Tahçı - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri

