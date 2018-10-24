Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Japonya Başbakanı Abe, 2015 yılı Haziran ayından bu yana Suriye'de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarılmasından ve dün itibarıyla Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Bu hususta ilgili kurumların ve birimlerin iş birliğinden memnuniyetlerini dile getiren iki liderin, Türkiye-Japonya ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.

Derya Yetim