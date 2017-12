Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahramanlara selam gönderdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'ndaki güvenlik güçleriyle geçirmek üzere kente geldi. Şerafettin Elçi Havalimanına gelen Bakan Soylu’yu, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile kent protokolü karşıladı. Bakan Soylu, karşılamanın ardından helikopterle, terör örgütü PKK’ya yönelik 19 Nisan’da başlatılan operasyonun sürdüğü 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’na çıktı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile AK Parti MKYK Üyesi Ethem Sancak’ın da eşlik ettiği Soylu, burada görevli askerlerle selamlaşarak, komutanlardan operasyon ve kurulan üs bölgesiyle ilgili bilgi aldı, helikopter kazasında şehit olan eski 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ve tüm şehitler için Fatiha okudu.

“Bu yıl kahramanlar var”

Bakan Soylu, daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, operasyon faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Telefonla konuşan Soylu, “Bugün buraya geldik. Geçen yılda gelmiştik ve Aydoğan paşayla aramıştık sizi. Şimdi de burada hem üs bölgesi kuruldu hem de geçen kış burada teröristler vardı. Bu yıl Allah nasip etti sizin evlatlarınız var, kahramanlar var. Şimdi onların da yanındayım. Jandarma Genel Komutanımız burada, tümen komutanımız burada, valimiz burada. Ethem abiyi de getirdim” dedi.

“2018 zaferlerle dolu olsun”

Bakan Soylu, daha sonra, telefonu hoparlöre aldı. Kato Dağı’nda görevli güvenlik güçlerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili kahramanlar sizleri Düzce’den kalbi duygularla, yanımda bakan ve milletvekili arkadaşlarım var, yılın bu son gününde sizleri selamlıyorum. Önümüzde 2018’de vermekte olduğunuz mücadelenin başarılarla dolu olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle ailenizle buluşacağınız günleri dua ile temenni ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz bu mücadeleler hem millet katın hem de Hak katında sizleri sürekli olarak yüceltmektedir. Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilerimize Allah’tan şifalar temenni ediyorum. Sizleri tüm şahsım ve milletim adına kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. 2018 sizler ve milletimiz için başarılarla, zaferlerle dolu olsun diyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in, “Canımız pahasına bu kahramanlar ülkemizin her köşesini ve her noktasını koruyacaktır” sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Zaten Kato Dağı tarih yazdı. Her yerde Kato Dağı’nı hayırla yad ediyoruz. Sağ olun, var olun."

Bakan Soylu’nun geceyi Kato Dağı’nda geçirmesi bekleniyor.

Melih Yiğit