Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kandil'deki lider takımını hallettik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde yaptığı konuşmada, Kandil operasyonununu değerlendirdi. PKK terör örgütünün Kandil'deki lider takımının halledildiğini belirten Erdoğan, "Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi. Dün de DEAŞ varken orada kendilerini güvende hissetmeyenler, bugün de kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyorlar. Türkiye önce Carablus'tan El Bab'a kadar olan kısmı, sonra da Afrin'i güvenli hale getirdi. Bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Carablus'a döndü, şimdi Afrin'e dönmeye başladı. Şimdi Amerika ile anlaşarak Menbiç'i güvenli hale getiriyoruz ve Menbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler. Aynı şekilde İdlip'te oluşturduğumuz 12 gözlem noktası ile bu bölgenin de güvenli hale gelmesi yolunda adımlar atıyoruz. Kuzey Irak'ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonlarımız sürüyor. Şu anda Kandil'e yürüyoruz.

İlk operasyonumuzu 20 Ocak'ta yaptık ve 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Böylece Şanlıurfa'daki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dönmelerini sağlayacağız. İşte o gün geldiğinde geride ne kalacak biliyor musunuz? Gelecekte tarih kitapları ne yazacak biliyor musunuz. Şanlıurfalıların kardeşlerine nasıl sahip çıktıklarını yazacaklar" dedi.

Suruç'taki saldırı

Suruç'ta seçim çalışması yürüten Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a ve beraberindekilere yönelik saldırıya da değinen Erdoğan, "Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde Suruç'ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve milletvekilimizin de ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılık tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir" şeklinde konuştu.

Suriyeliler ile ilgili sabır çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeliler konusunda biraz daha sabır çağrısında bulunarak, "Bizim ensar olmanın ne kadar önemli olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla varil bombalarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize siz ensar oldunuz, alkışlıyoruz sizi, tebrik ediyorum sizi. Urfalı kardeşlerimin ekmeğini nasıl böldüğünü, tüm imkanlarını nasıl bölüştürdüğünü, tarih yazacak Şanlıurfa. Zaten Şanlı idi şanının üzerine şan katacak. Yıllardır süren bu durumun sizleri zorladığını, sıkıntıya soktuğunu da biliyoruz. Sizlerden biraz daha sabır istiyoruz. Unutmayın ki sabreden zafere ulaşır. Adım adım bu meseleyi çözüyoruz. İnşallah Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır" ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinde yetki istedi

24 Haziran seçimlerinde gereken destek ve yetki verildiğinde sınırların güvenliğinin tam olarak sağlanacağı garantisini veren Erdoğan, "Onun için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Siz bize 24 Haziran'da desteği ve yetkiyi verin başladığımız işi bitirelim" ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa yatırımları

Erdoğan, Şanlıurfa'ya son 16 yılda yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Şanlıurfa'ya toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz, 43 katrilyon yatırım yaptık Şanlıurfa'ya. Bunu ne CHP'si anlar ne HDP’si anlar, ne de diğerleri anlar. Biz yapım ekibiyiz onlar ise yıkım ekibi. Son 16 yılda ülke genelinde sulamaya açtığımız 17 buçuk milyon dekar tarım arazisini 2.6 milyon dekarı Şanlıurfa’dadır. Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu inşa ettiğimiz 221 kilometre uzunluğundaki kanalla getiriyor 2 milyon dekarın üzerindeki tarım arazilerinin sulanmasını sağlıyoruz. Bu sulama kanalı 161 kilometrekarelik Süveyş Kanalı'ndan daha uzundur ve bu sulama kanalının hayata geçmesiyle 433 bin kişiye istihdam, yıllık 500 milyon lira gelir sağladık. Suruç Ovası'nın sulanması vatandaşlarımızın 100 yıllık bir hayaliydi. Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu ana kanallar ve dünyanın sayılı sulama tüneli ile ovaya aktardık. Hatırlarsanız 2.2 milyar lira maliyeti olan ve 7 metre çapa, 17 kilometreyi aşkın uzunluğa sahip Suruç Tünelini bizzat geldim hep beraber hizmete almıştık. Bu proje ile Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 951 bin dekar arazi sulanıyor. Bugün itibariyle projenin yüzde 60’ı olan 563 dekar arazinin şebekesi tamamlanarak sulamaya açıldı. Sulanan bu arazilerle çiftçilerimiz geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 katrilyon lira tarım geliri elde etti. Ayrıca 1 milyon 275 bin dekar araziyi sulayacak tesislerin yapımı devam ediyor" dedi.

İçme suyu sorunu

Erdoğan, içme suyu konusunda yapılan çalışmalarla ilgili ise, "Şimdi geliyorum içme suyu meselesine, Şanlıurfa'nın içme suyu meselesini Atatürk Barajı'ndan su getirmek suretiyle çözdük. İçme suyu arıtma tesisi terfi merkezleri ile ana dağıtım hatlarını inşa ettik ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşıladık. Siverek ve 19 köyün uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattı ve arıtma tesisinin inşaatları devam ediyor. Bunların dışında Şanlıurfa'ya 2 baraj ve 4 gölet inşa ettik. 4 garaj ve 3 göletin inşaatı ise halen devam ediyor. Şanlıurfalı çiftçilerimize son 16 yılda toplam yaklaşık 10 katrilyon lira parasal destek verdik. Şanlıurfa'da sadece tarımsal üretim yapılabilmesi için 9 tarımsal ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık. Sulama demek enerji demek, elektrik demektir. Bu konuda birtakım sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. Sizlerin derdine derman olacak bir takım çözümler geliştirildi. İnşallah en yakın zamanda bunları da hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Başörtü konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte yeri geldi, milletimizin kökeniyle, inancıyla, kıyafetiyle, diliyle, kültürüyle uğraşan veya vesayete karşı biz mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsüyle uğraştılar mı? Çıkmış diyor ki, Bay Kemal başörtüsü sorununu ben çözdüm. Sen kimsin ya, sen kimsin, neyi çözdün. Senin partinin milletvekili ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı. Sen kimsin. Aynı zamanda 411 ile ilgili hatırlayın Bay Kemal'in imzası var, bay Muharrem'in imzası var. Anayasa Mahkemesine götürdünüz. Siz kime anlatıyorsunuz. Adamlar imam hatip okulları ile dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsunuz. Ben de imam hatipliyim elhamdülillah. Devletin okulları değil mi bunlar. Dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. Devletin okulu değil mi. Ben orayı tercih ettim, sen başka yere tercih ettin ve biz şu anda bu milletin hizmetkarıyız" ifadelerini kullandı.

HDP'nin terör örgütünün oyuncağı olduğunu ve talimatları Kandil'den aldığını kaydeden Erdoğan, "Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden talimatları Kandil'den alıyordu. Şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladık. Bakalım onlara talimat hangi dağ başından gelecek. Bunların bu ülkeye zaten zerre kadar faydaları olmadı. Kürt kardeşlerimize bunlar zulmetti. Biz yaratılanı Yaradan’dan dolayı seviyoruz. Benim Rabbim böyle emrediyor. Rabbim ayırt edemezsin diyor. Biz sizi kavimlere ayırdık diyor birbirinizle daha iyi tanışasınız, kaynaşasınız diyor. İnkar politikalarını reddettik, baskıcı politikaları ayaklarımızın altına aldık" ifadelerine yer verdi.

"Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından uyuşturucu baronları çıkıyor"

HDP milletvekili ve belediye başkanlarına da tepkisini ifade eden Erdoğan, "Şimdi artık 24 Haziran'a yürüyoruz inşallah. Üç gün kaldı. Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor. Silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöplüğe, sefilliğe, çukura boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü. Şanlıurfa bunlara cevabı 24 Haziran'da sandıkta en güzel şekilde veriyor muyuz? Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmak için hazır mıyız" diye konuştu.

Bekir Basmacı - İmam Dokmak

