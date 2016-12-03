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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Külliyesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu

03 Aralık 2016 23:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa’da Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Külliyesi açılış törenine katıldı.

Babasının adını taşıyan okulun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra okulda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle konuşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğr


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