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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığından hayatını kaybeden gencin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir için Sultanbeyli Abdurahman Gazi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığından hayatını kaybeden gencin cenazesine katıldı

02 Ocak 2018 16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığından hayatını kaybeden gencin cenazesine katıldı - Tıkla İzle

Tarabya Köşkü’nden çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kas hastalığından hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in cenaze törenine katıldı. 23 yaşında hayata gözlerini yuman genç için Sultanbeyli Abdurahman Gazi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzelendi. Törende Demir ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, cenaze namazının ardından Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etmek üzere camiden ayrıldı.

Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli’deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir’i evinde ziyaret etmişti. 

Etiketler: cenaze, kas hastalığı, recep tayyip erdoğan

 

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