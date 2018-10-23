Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaşıkçı cinayetinin bilinmeyenleri anlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Kaşıkcı ile ilgili şunları söyledi: 'Öncelikle Cemal Kaşıkcının ailesine, nişanlısına ve medya ailesine başsağlığı diliyorum. Cemal Kaşıkçı cinayetinin hazırlığı Suudi Arabistan'da yapıldı. Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için konsolosluğa gittiğinde cinayet ekibine önceden haber veriliyor. 1 Ekim'de saat 16.30'da 3 kişilik bir ekip tarifeli seferle İstanbul'a inip önce otele yerleşiyor, sonra Başkonsolosluğa gidiyor. Bir başka ekip de Belgrad ormanı ve Yalova'da keşif yapıyor. Çeşitli uçaklarla 15 Suudi görevlisinin ülkemize geldikleri görülüyor. Kıyafeti, gözlüğü ve sakalıyla Cemal Kaşıkçı'ya benzetilmek istenen kişinin gece yarısından sonra tarifeli uçakla Riyad'a hareket ettiği belirlendi.

'BU OLAY İSTANBUL'DA CEREYAN EDİYOR'

Bu olay İstanbul'da cereyan ediyor ve sorumluluk makamındayız. Sorumluluk makamında olduğumuzdan bunu sorgulamak zorundayız. Olay günü personel, denetim bahanesiyle bir odada tutuldu. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 18 kişi tutuklandı. Cinayetin anlık bir hadiseden kaynaklanmadığı, planlı olduğu yönünde elimizde bilgiler var. Cesedin verildiği söylenen Yerli işbirlikçi kimdir, açıklamaya mecbursun.15 kişi cinayet günü neden İstanbul'da toplanmıştır? Kimden emir almıştır? Diğer ülkerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kral'a çağrımdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kral'a çağrımdır! 18 tutuklu İstanbul'da yargılansın 'dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'ile ilgili olarak, 'MHP ile son dönemde af, erken emeklilik ve Danıştay'ın kararında ayrı düştüğümüz gözüküyor. Af yetkisine devlet sahip değildir.Af meselesi ilk gündeme geldiğinde hemen çalışma talimatı verdim ve milletin vicdanını rahatsız edecek neticelere yol açacağını gösterdi. Bunun içinde teklife sıcak bakmadığımızı çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştım. Şu ana kadar 50 binin üzerinde sadece cezaevinde uyuşturucu suçlusu var. Allah aşkına buna kader mahkumu diyebilir miyiz?Can alan katillere mi kader mahkumu diyeceğiz? Öbür taraftan hırsızlık, bütün bunları yapanlara mı kader mahkumu diyeceğiz? Biz devlet olarak bir katili affettiğimiz zaman maktulün ailesine acaba bunu nasıl anlatacağız? Devlete karşı işlenen suçlarda gereken yapılacak' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AND AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz 2013'de bu meseleyi çözmüştük. Danıştay, yetki aşımı yaparak maalesef bu konudaki düzenlemeyi iptal etti. Türkiye'yi geldiği yer itibariyle kesinlikle hak etmediği bir tartışmaya sürükleyen bu karar bir takım eski hastalıkların hala bünyemizde yaşadığını gösteriyor.'İstiklal Marşımız dışında bir and tanımıyoruz tanımayacağız. Sizin Türkçülük yapma hakkınız var ama öbür tarafta benim Kürt vatandaşlarımızın siz böyle yapınca Kürtçülük hakkı doğar. Bırakalım Türk Türklüğüyle, Kürt Kürtlüğüyle övünsün. Ama bunu asla ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. İşte bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz. Biz AK Parti olarak bu yanlışın içine düşmedik. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devlet tanımıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle;

Grup toplantımızı partimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Geçtiğimiz hafta çok güzel manzaralara şahitlik ettiğimiz bir Moldova ziyaretimiz oldu. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümü Gökoğuz'da çeşitli programlara katıldık. 15 bin kişinin katıldığı meydan mitingini yerine getirdik.

Kısa bir süre önce gittiğimiz Macaristan'dan da çok güzel anılarla döndük. Balkan ve doğu Avrupa coğrafyasında aynı hüsnü kabulle karşılaşıyoruz. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır. Biz bir adım attığımızda muhataplarımızın 3-5 adımla karşılık vermesi, orada aynı sevgi, özlemin yaşadığının işaretidir. Dostlarımızla birlikte müreffeh bir gelecek inşasını sürdüreceğiz.

- Ümraniye- Çekmeköy metrosunu açtık