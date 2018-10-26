Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kaşıkçı konsoloslukta öldürüldü'

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Bütün mesele o son açıklanan yerli işbirlikçi kim? Bunu sıradan biri açıklamıyor Dışişleri Bakanı açıklıyor

- Kimse zaten kalkıp da ben yaptım demez. Her şeyden öte bu 15 kişiyi Türkiye'ye gönderen kim?'

'MHP ile belli meselelerde birlikte çalışacağız ama seçimde herkes kendi yolunu takip edecek'



S.ARABİSTAN'IN AÇIKLAMALARI ÇOCUKCAYDI

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı Türk vatandaşı bir hanımefendi ile yapacağı evliliğin resmi işlemleri için gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı. Araştırmalar bizi Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü. Suudi yetkililerden yapılan açıklamalar bizi farklı endişeye sevk etti. O da Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığı ifadesiydi burası komikti. Çıkarak da dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti devlet adamlığı ile uyuşmaz.

ASLINDA FAİL BELLİ

Bu 18 kişi Cemak Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Fail bunların içinde. İçinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim bunları açıklayacaksınız. Açıklamadığı sürece Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Merak edenlere elimizdeki bilgileri orijinallerini vermemek suretiyle verdik veriyoruz. Bunu Suudi Arabistan'a da verdik. Kullandıkları ifadeler çok çok enteresan mesele sıradan bir mesele değil. Aslında fail belli.

ELİMİZDE BELGELER VAR, AÇIKLAYACAKSINIZ

Bu talimatı veren kim? Bu 15 artı 3 Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim? Cuma günü gelip buraya yerleşenler bu gelenler kimlerin talimatı ile geldi? Bunu da yetkililerin açıklaması lazım. Elimizde başka bilgi belge yok değil var. Gün ola harman ola. Çok aceleci olmanın da anlamı yok. Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak