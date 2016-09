Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurul toplantılarına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan’ın New York’ta kaldığı The Peninsula Hotel’de gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Yasin Öztürk