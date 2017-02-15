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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

15 Şubat 2017 12:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’daki temaslarının ardından, körfez ülkeleri resmi ziyaretinin son durağı olan Katar’ın başkenti Doha’da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al-Sani karşılama töreninin ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan daha sonra, Al-Sani tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak. 

Etiketler: erdoğan, katar emiri


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