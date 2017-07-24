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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

24 Temmuz 2017 16:43

Suudi Arabistan ve Kuveyt ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Katar, Şeyh Temim bin Hamad El Sani


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