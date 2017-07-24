Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Suudi Arabistan ve Kuveyt ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.