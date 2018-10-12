Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kaybedenin kendilerinin olduğunu göstereceğiz'

Isparta'da General Alper İhsan Kışlası'nda düzenlenen 20018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerlerine Böreve Takma ve Mezuniyet Töreninde konuşan Erdoğan, her Türk evladının asker ocağını görmesinin önemli olduğunu dile getirerek "Gereken adımlar atılacaktır. Şu anda bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa böyle bir eğitimden geçmesi bu bakımdan isabetli oldu" dedi.

Dünyada mücadelelerin tek bir alanda yaşanmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerimize güvenle yürüyebilmeniz için arkanızda mutlaka ciddi bir askeri gücün bulunması gerekiyor. Eğer bu üçlü dengeyi kuramazsanız ayağınız mutlaka tökezler. Hiç uzağa gitmeye gerek yok yakın çevremizde dünyanın en zengin ülkeleri var. Siyasi ve askeri güçleri olmadığı için bu ülkelerin itibarları da yok. Jeopolitik olarak, kritik bir siyasi aktör oldukları halde diğer şartları sağlayamadıkları için sürekli birilerinin güdümüne girmek zorunda kalan ülkeler bulunduğunu görüyoruz. Kağıt üzerinde çok sayıda asker ve silah sahibi olup da, ekonomik ve siyasi yetersizlikleri sebebiyle sürekli istiskala maruz kalan ülkelerde var. Türkiye tarihinin her döneminde her 3 alanda da ayakta kalmaya önem vermiştir. Sıkıntı çektiğimiz, üzüntüyle takip ettiğimiz dönem yaşamadık mı elbette yaşadık. Herkesten farklı olarak bu durumu kader olarak kabullenmedik. Daha ileriye gitmek daha büyük hedeflere ulaşmak için mücadele ettik" ifadelerini kaydetti.

"Olumlu netice almaya başladık"

"Türkiye'nin son iki asırdaki kalkınma hamleleri içeride kurulan tuzaklarla yavaşlatılmaya çalışılsa da millet olarak bu azmimizden hiç vazgeçmedik" diyen Erdoğan, "Son 16 yılda siyasi, ekonomik, askeri olarak tarihi adımları gerçekleştirdiğimiz dönem oldu. Bugün ülkemiz dost düşman bölgesel ve küresel güç olarsak kabul ediliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin ülkemizin itibarına, milletimize dönük samimi sevgiye şahit olabilirsiniz. Ekonomide son dönemde bir takım spekülatif ataklara maruz kalmış olsak da bütün bunlar dünyanın satın alma paritesine göre en büyük 13'üncü milli gelire göre 17'nci ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Ülkemize bulaştırılmaya bu şerri kısa sürede hayra tebdil edeceğiz. Gereken tedbirleri aldık, hazırlıkları yaptık, olumlu neticelerini şimdiden görmeye başladık" dedi.

"Şaşkınlıklarını atamadılar"

TSK'nın darbe girişimi gibi ağır travma yaşamasına rağmen ardı ardına gerçekleştirdiği operasyonlarla gücünü bir kez daha ispat ettiğini dile getiren Erdoğan, "Birilerinin artık ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandıkları TSK'nın nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hala şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadılar. Birileri milletimizin moralini bozmak için senaryolardaki figüranlık rollerinden vazgeçmiyor olsa da Türkiye 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyor" diye konuştu.

"Kaybeden kendileri"

Türkiye'nin yakın tarihte gerçekleştiği reform ve dönüşümlerle hayati bir tercihte bulunduğunun altını çizen Erdoğan, "Biz yeni nesillere her alanda yıllardır içine sıkıştırılmaya çalışıldığı kabukları kıran kendisine yepyeni bir geleceğin kapılarını aralayan bir ülke bırakıyoruz. Hamd olsun. Nereden nereye. Günlük, haftalık, aylık, hatta yıllık sayılabilecek olumsuzlukların bu güzel manzarayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Önümüze çıkan engeller ne olursa ya bir yol olacak, ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız, siyasette bunu yapacağız. Ülkemize verdikleri sözleri gerçekten verdikleri sözleri çok komik sebeplerle tutmayanlara çok, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendilerinin olduğunu göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Bize kapatılan her kapıya karşı 10 kapı açarak yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomiyi büyütmeye devam edeceğiz. Askeri alanda da bunu yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından geçit töreniyle program sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Isparta Valisi Şehmus Günaydın eşlik etti.

İsa Akar - Feti Kılıç - Mustafa Bürge

