Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kemal Batmaz ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un ilçelerini kapsayan miting programlarının ardından TRT canlı yayınına katılarak soruları cevapladı.

“12 gözlem kulesi bizim elimizde Afrin şu anda kontrol altında”

Suriye’de düzenlenen operasyonlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Heyetler arası toplantıda aynı şeyde direniyorlar. Bize kusura bakmayın siz yolunuza biz yolumuza diyerek o toplantıdan sonra kararı verdik ve Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattık. Onlar yanıldıklarını gördüler. 3 bin civarında DEAŞ’lı derdest ettik. ÖSO’nun hakkını takdim etmek lazım.

Bizim askerimize güvenleri ciddi manada çok çok iyiydi. Lider kadrolarının bize olan sadakatlerini gördüm. Biz Rusya ile münasebetlerimizi Koalisyon güçleriyle iş yapamayınca Fırat’ın batısındaki çalışmaları verimli bir şekilde götürelim istedik. Putin’le olan özel ilişkilerim, istihbaratla olan ilişkilerle önce Soçi çalışması, ardından Ankara ve bu çalışmaları sürdürdük. Daha sonra Zeytin Dalı operasyonuna girdik. Bütün çalışmalarımız Rusya ile beraber oldu. En ufuk bir karşılıklı sıkıntılar olmadı, başarılı gitti. Zeytin Dalı operasyonunda 4 bin 600 aşkın terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirdik. Burada PYD, YPG kim olursa olsun orada 12 gözlem kulesi var bizim kontrolümüz altında. Afrin şu anda kontrol altında. Şimdi İdlip var. Aynı şekilde Rusya ve İran’la, merkezi yönetimle de bütün münasebetleri Rusya tarafı yönetiyor. Tel Rıfat’taki görüşmelerin neler getireceğini göreceğiz. Şu anda Cerablus ve Afrin’e yaklaşık 200 bin civarında geri dönüş oldu. Bunların olması bizi ciddi manada rahatlatacak. Bu ayın 4’ünde Dışişleri Bakanımız ABD’ye gitti ve Pompeo ile görüşme oldu. Bir yol haritası belirlendi ve haritayla YPG ve PYD tamamen boşaltacak ve oraya sakinleri gelip yerleşecekler. 200 bin sayısı onların yerleşmesiyle çok daha artacaktır. Pompeo ile olan münasebetler gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bu durum bölgeyi rahatlatacaktır, Kuzey’de de gelişmeler çok daha iyi yere gelecektir” dedi.

“Suriye’nin kuzeyinde koridor oluşturarak Türkiye’yi kuşatma altına almaya çalıştılar”

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan terör koridoruyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özgüven olarak söylüyorum, hem de siyasetteki tecrübemden dolayı söylüyorum. Şu anda Birlemiş Milletler Genel Kurulu’nda en deneyimli iki siyasi lider var. Biri Putin biri de ben. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı sürecini arka arkaya koyduğumuz zaman 16 yıllık bir süreç var. ABD’de bu duruşumuz bir mesaj veriyor. Bunlar eğilip bükülen bir takım değil. Hakkı neyse hakkını isterler.

Biz hakkımızın dışında bir şey istemiyoruz. Koalisyon güçleriyle ilgili de Fransa, İngiltere ve Almanya burada Türkiye’nin haklılığını görmeleri ve hakkımızı teslim etmeleri lazım. Biz eğilip bükülmeyiz. Buradan tehdit yiyen bizdik. Sayın Macron’un laflarına binaen dedim ki; Cezayir’de ne kadar kaldınız, siz bunu söyleyin sonra bizim işimize bakarız. Biz orada işimiz bitene kadar kalacağız. Biz orada katliama gitmedik, ama siz Cezayir’de katliama gittiniz. Biz sadece terör örgütleriyle uğraşıyoruz. Suriye’nin kuzeyinde koridor oluşturarak Türkiye’yi kuşatma altına almak istediler. Bu Kürt koridoru değil, terör koridoru, biz yaptığımız operasyonla onu kaldırdık ve asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Kemal Batmaz ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı”

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP, ana muhalefet darbe girişiminin adeta içinde. Bizim o geceden daha önce bir radyo programında darbe olsa tankların önüne önce ben çıkarım, diyen Kılıçdaroğlu. O gece 23.17 Atatürk Havalimanına iniyor. Ben de açıklama yapıyor ve bütün vatandaşları meydanlara ve caddelere davet ediyorum. Bizde Marmaris’ten Enerji Bakanı, kızım, eşim, torunlarım beraberce çıkıyoruz ve son ana kadar Ankara mı, İstanbul mu söylemedik. İstanbul’a geldiğimizde F-16’lar uçuyordu. Halk büyük bir heyecanla bekliyordu. O beyefendi tanklarla anlaşıp tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Orada süreci takip ediyor. Senin zerre kadar teröre karşı, darbeye karşı bir tavrın olsa, on binler orda dururken, sen niye ayrılıyorsun.

Sen de vatandaşların arasına karışsaydın. Darbeye karşı yüreğini ortaya koysaydın, sende yürek yok ki, korkağın teki o. Ben sana özel davetiye mi çıkartacağım. Ben Cumhurbaşkanı olarak herkese çağrı yaptım. Bağdat caddesinden tanklar geçiyor ve alkışlanıyor, bu da çok manidar. Valimiz ve 1. Ordu Komutanımız çağırdık ve değerlendirme yaptık. Ben Genelkurmay Vekili atamasını yaptım. Vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Paşa’ya verdik. O da gerekli talimatlarını bildiriyor. Biz ortaya bir zihniyet koyuyoruz. Böyle bir anda irada ister, cesaret ister. Bu irade cesaret yoksa hiçbirini yapamazsınız. Niye kaçıyorsun? 7 Ağustos’ta o büyük organizasyonda davet çıkardı, hemen döndü ve katılıyorum dedi. Bu Cuma akşamına kadar katılmayacağını söyledi. Baskılar sonrası son anda katılacağını söyledi. Ben zaten bundan yanaydım ve yürümeyeceğini biliyordum, diyerek terse tepkiler yaptı. Şu anda bile içerdeki kişileri savunan kişi. Hani yargıya müdahale etmiyordunuz. Bırakın yargı kararını veriyor versin. Ana muhalefet partisinin gerek adayının gerekse genel başkanını darbeyle mücadele diye bir derdi yok. Bugün Batmaz’la ilgili belgeler ortaya çıktı. Kemal Batmaz’la ilgili belgeyle bunlar köşeye sıkışmış olacaklar” dedi.

“Sistem kurulurken, 100 günlük sürede bazı yerlerde aksamalar olabilir”

“Hazırlıklarımızı tamamladık artık seçimi bekliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dersimizi çalıştık, hazırlıklarımız yaptık. Aylardır kafa yorduk, çalıştık. Gerek devlet yapısı içinde olan arkadaşlarımız, gerek akademisyenler, iş hayatının içerisinde olan arkadaşlarımızla çalışmalar yaptık. Hazırlığımız ona göre tamamladık. Dün akşam ilk açıklamayı yaptık. Bundan sonra da Pazar günü milletimiz bize devam demesi halinde, bir an önce çalışmaya başlayacağız. Şablon hazır aktörler bildirilmesi olacak ve yola çıkacağız. 100 günlük süre içerisinde bazı yerlerde zaman zaman aksamalar olabilir, bunları telefi ederek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.