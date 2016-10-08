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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi kullandığı otomobille Avrasya Tüneli’nden geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık’ta hizmete açılması planlanan Avrasya Tüneli şantiyesini ziyaret etti. Erdoğan, kendi kullandığı makam aracıyla başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte tüneli geçerek yetkililerden bilgi aldı.


08 Ekim 2016 14:48

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından Kazlıçeşme-Göztepe hattında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Yapı Merkezi ve SK E&C ortaklığı tarafından yapılmakta olan Avrasya Tüneli Projesi’nde heyecanla beklenen ‘ilk otomobil yolculuğu’ gerçekleşti. 20 Aralık’ta hizmete açılması için çalışmaların 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ve büyük bir heyecanla yürütüldüğü Avrasya Tüneli’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’dan ve Avrupa yakasına deniz tabanı altından otomobille geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Başbakan Binali Yıldırım ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Avrasya Tüneli şantiyesine geldi. ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve ATAŞ CEO’su Seok Jae Seo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracının direksiyonuna geçerek, Avrasya Tüneli’nin Asya girişinden, Avrupa yakasına hareket etti ve tekrar Asya yakasına geri dönüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a makam otomobilinde Başbakan Yıldırım eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, deniz tabanı altından otomobille yaptığı kıtalararası yolculuk, Türkiye tarihine geçti.

Metin Başar - Mustafa Esen

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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