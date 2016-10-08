Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından Kazlıçeşme-Göztepe hattında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Yapı Merkezi ve SK E&C ortaklığı tarafından yapılmakta olan Avrasya Tüneli Projesi’nde heyecanla beklenen ‘ilk otomobil yolculuğu’ gerçekleşti. 20 Aralık’ta hizmete açılması için çalışmaların 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ve büyük bir heyecanla yürütüldüğü Avrasya Tüneli’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’dan ve Avrupa yakasına deniz tabanı altından otomobille geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Başbakan Binali Yıldırım ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Avrasya Tüneli şantiyesine geldi. ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve ATAŞ CEO’su Seok Jae Seo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracının direksiyonuna geçerek, Avrasya Tüneli’nin Asya girişinden, Avrupa yakasına hareket etti ve tekrar Asya yakasına geri dönüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a makam otomobilinde Başbakan Yıldırım eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, deniz tabanı altından otomobille yaptığı kıtalararası yolculuk, Türkiye tarihine geçti.

Metin Başar - Mustafa Esen