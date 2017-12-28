Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi teknolojimizi üretmezsek...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli teknolojinin önemine vurgu yaparak, “Bugün borç alan yarın emir de. Kendi teknolojimizi üretmezsek gerçek manada bağımsız olamayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi teknolojimizi üretmezsek...

28 Aralık 2017 16:38

TÜBİTAK Ödül Töreninde konuşan Erdoğan, gençliğin kendine güvenmesi gerektiğini ifade etti, “Çiftçimizin, memurumuzun, bilim insanlarımızın, kadınımızın, erkeğimizin, başarıya odaklanması lazım” dedi. Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

“Son iki asırda yaşadığımız geri kalmışlığı yalnızca maddiyatla, bütçeyle veya insan kaynağıyla açıklamak bana göre hatalı bir yaklaşım olacaktır. Ben burada temel sıkıntının zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Evet, biz mücadeleyi önce zihinlerimizde ve gönüllerimizde kaybettik. Bu süreçte en büyük hatayı, özgüvenimizi, kendimize olan itimadımızı, başarabileceğimize dair inancımızı törpüleyerek yaptık.”

"BUGÜN BORÇ ALAN YARIN EMİR DE ALIR"

Yerli ve milli teknolojinin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Bugün borç alan yarın emir de alır. Kendi teknolojimizi üretmezsek gerçek manada bağımsız olamayız. Siyasi bağımsızlık, ekonomik ve teknolojik açıdan desteklenmezse kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur” diye konuştu.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI UYARISI

Cumhurbaşkanlığı, teknoloji bağımlılığı konusunda da uyarılarda bulunarak, “2 yaşında, hatta daha geri çocuk elindeki telefonla nasıl oynuyor, nasıl onun esiri oluyor. Duygular elimizdeki telefonun esiri haline gelmişse, bu bizim için çok ciddi bir tehdittir. Buna karşı tavrımızı almamız, buna karşı yeni nesilleri yetiştirmemiz lazım” dedi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç