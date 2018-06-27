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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitmek üzere Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

27 Haziran 2018 13:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti - Tıkla İzle

 Bu sırada yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşların yanında durarak bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncaklar verdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitmek üzere Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Aracından inmeden vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, korumaları vasıtasıyla çocuklara oyuncaklar dağıttı. 

Erdoğan daha sonra Atatürk Havalimanı'na hareket etti.  

Serdal Altıntepe
 

 

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