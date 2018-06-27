Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti - Tıkla İzle

Bu sırada yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşların yanında durarak bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncaklar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitmek üzere Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Aracından inmeden vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, korumaları vasıtasıyla çocuklara oyuncaklar dağıttı.

Erdoğan daha sonra Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

Serdal Altıntepe

