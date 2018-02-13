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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları ikaz ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrısta ve Egede haddini aşanları ikaz ediyoruz

13 Şubat 2018 11:44

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz.

Müttefikimiz kalkıp da PYD'ye YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği yapma kararını alması herhalde bizim de aldığımız ve alacağımız kararları etkileyecektir. Türkiye bir çadır devleti değildir. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri bizim uçaklarımızı görene kadardır.

Savaş gemilerimiz gerektiğinde her türlü faaliyeti yapmak üzere görevlerini yürütüyorlar. Zeytin Dalı Operasyonunun ne kadar önemli doğru olduğu bölgede attığımız her adımda bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bir an önce oradan çekilmemizi isteyenler bölgedeki tünellere teröristlere bir baksınlar. Ortadaki görüntüye rağmen tüm bu hazırlıkların ülkenize yönelik olmadığını iddia eden varsa artık onlara söyleyecek sözümüz yoktur. Adeta bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliğidir?''

 

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