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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğluna 250 bin TLlik tazminat davası açtı

29 Mart 2018 11:40

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