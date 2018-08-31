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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere 1-3 Eylül 2018 tarihleri arasında Kırgızistan'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistana gidiyor

31 Ağustos 2018 12:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi bir ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere 1-3 Eylül 2018 tarihleri arasında Kırgızistan'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyareti çerçevesinde, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Bu vesileyle Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısı da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde, Kırgızistan’daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, ikili ve bölgesel gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ikinci bölümünde, Issık-Göl bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni ile Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne iştirak edecek.


İlker Turak

 

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