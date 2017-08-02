Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı dipli mumla davet edildi

Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde düzenlenen güreşlere başta devlet erkanı olmak üzere eşraftan ve erkandan olanlar ile önemli dostlar kırmızı dipli mumla davet edilirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurtdere Güreşleri'nde bu geleneği yaşatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Balıkesir protokolü de güreşlere kırmızı dipli mumla davet edildi.

Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, bakanları ve milletvekillerini 37. Geleneksel Kurtdere Güreşleri'ne davet eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu hafta da Balıkesir protokollünü 11-12-13 Ağustos'ta düzenlenecek olan güreşlere davet etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak güreşler öncesinde kırmızı dipli mumla davet geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurtdere Güreşleri Komite üyeleri ile birlikte; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir'i, Garnizon ve 9.Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Kemal Turan'ı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Aksoy'u, AK Parti İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan'ı, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir'i, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur'u, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler'i, Şehrimizin Belediye Başkanlarından Av. Sami Gökdeniz'i, BESOB Başkanı Fehmi Erdem'i ve KÜÇÜKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakbaş'ı kırmızı dipli mumla güreşlere davet etti.

"Baba-oğlun güreştiği başka bir millette yok"

Geleneklerin yaşatılabilmesi ve sürdürebilir halde yeni nesillere ulaştırabilmesi için Kurtdere Güreşleri'ne sahip çıktıklarını açıklayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bakanlıkların, Balıkesir Valiliğinin, Büyükşehir Belediyesinin, Karesi Kaymakamlığının ve yerel yöneticilerin güreşlere ciddi destek sağladığını söyledi. Güreşlerin Türk tarihinde farklı bir özelliği olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Eski dönemlerde ordularımız sefere çıkmadan önce padişahlarımız tarafından güreş şenliği düzenlenirmiş. Düğünlerde de yiğitlerimiz güreşirlermiş. Yani yağlı güreş bizim geleneğimiz. Baba ve oğlun güreştiği başka bir millette yok. Güreş bizim genlerimizde var. Babaanneler, anneanneler torunlarını pehlivanım gel, pehlivanım git diye seviyor, yani güreş bizim içimizde var. İşte biz de bu geleneğin yaşatılması ve dünyaya tanıtılması için güreşlere önem veriyoruz" dedi.

"Birlik sayesinde pehlivanlar yetişecek"

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği, Güreş Federasyonu'yla güreş düzenleyen belediyelerin organize bir şekilde çalışmasını ve kazan kazan politikasının uygulanmasının sağlanacağını belirten Başkan Yılmaz, "Belde belediyeleri pehlivan yetiştiren merkezlerdir fakat onların bütçeleri pehlivanların ihtiyaç duyduğu sosyal güvence, düzenli antrenman yapma sahalarını karşılayamıyor. Yeni kurduğumuz Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile havuzda biriken destek miktarlarıyla bu belde belediyeleri desteklenerek pehlivanların yetişme sürecinin sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacağız" dedi.

Güreş için bakanlıklardan maddi destek

Kurtdereli Güreşleri'ne başladıkları yıldan bu yana organizasyon için büyük destek aldıklarını da vurgulayan Başkan Yılmaz, "Güreşler için gerekli projelerimizi hazırlayıp Kültür Bakanlığına ve Spor Toto Teşkilatına başvurularımızı yapıyoruz. Bizim masraflarımız belirli ölçüde karşılıyorlar. Bu destekleri almak için bize yardımcı olan milletvekillerimize de bakanlıklarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

“Cumhurbaşkanımıza kırmızı dipli mumu anlattık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret ederek kırmızı dipli mumla güreşlere davet ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, cumhurbaşkanının kendilerine kırmızı dipli mumun ayrıntılarını sorduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Davetimiz Cumhurbaşkanımızın çok hoşuna gitti. Kırmızı dipli mumun, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde, kağıt kalemin herkesin elinde olmadığı dönemlerde bir davet usulü olduğunu anlattık" dedi.

Kırmızı dipli mum nedir?

Kırkpınar ağaları, kırmızı dipli mumları, başta devlet erkanı olmak üzere eşraftan ve erkandan olanlara ve önemli saydıkları dostlarına zamanında atlı postacılarla gönderirlerdi. Atlı postacılar ayrıca kahvelere kırmızı dipli mumu asarak halkı, Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşleri'ne çağırırlardı. Bu gelenek düğünlerde ve diğer cemiyetlerde de yapılıyordu. Karesi İlçesi'nde düzenlenen Kurtdere Güreşleri'nde de aynı gelenek sürdürülüyor. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, devlet büyüklerini alt tarafı kımızı renkte olan 'kırmızı dipli mumla' davet ediyor.



Hüseyin Tokmak

