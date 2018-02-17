Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kızılelma sonsuzluktur, sonsuzluğa doğru yürüyoruz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar İl Kongresine katıldı. Kongre öncesi dışarıda bulunan kalabalığa seslenen Erdoğan, daha sonra Atatürk Kapalı Spor Salon’una geçti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Afyonkarahisar’a halk oylamasında yüzde 65’lik ‘evet’ oyundan dolayı teşekkür ediyorum. Milli mücadelenin şehri, kuruluşun şehri Afyon. Yola çıktığımızdan beri bizi hiç yalnız bırakmadı. 16 Nisan’da Afyon bir kez daha kendisine yakışanı yaptı. AK Parti’nin temellerini burada, Afyonkarahisar’da atmıştık. İmaret Camii'nde cuma namazını kılıp çıktığımızda bizi ‘Başbakan Erdoğan’ sloganları ile karşılamıştınız. Biz de seçimlerden 1'inci parti olarak çıkmıştık. Ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Bunun için Afyonkarahisar’ın gönlümüzde ayrı bir yeri var. Afyon Türküsünde ne diyor, ‘Karahisar Kalesi yıkılır gelir, bir yiğitte sevdiceğin alamazsa, yaşları gözünden dökülür gelir. Yayladan gel allı gelin yayladan, kesme ümidini kadir Mevla'dan. Ver elini bayramlaşalım, karlı dağlar aşalım.’ Biz de nice karlı dağları aştık.

Ülkemizi, yolsuzluktan, yokluktan kurtardık. Ülkemizi, fersah fersah ilerilere taşıdık. Gezi dediler başaramadılar, 15 Temmuz dediler başaramadılar. Onlar bozmak için yaptılar, milletim inşa için yaptı, ihya için yaptı. Siyasetin dengeleri 3-5 demeçle bozulan, vesayet güçlerinin pençesinde inim inim inleyen, vatandaşın hizmeti mumla arayan ama bulamadığı bir ülkeydi Türkiye. Biz bu ülkeyi dünyanın 17'ncisi yaptık. Sadece bölgemizi değil, dünyanın en önemli güçlerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Tüm haksızlıklara, adaletsizlikleri, tüm saldırılara rağmen sadece kendimiz dimdik ayakta durur hale gelmedik. Dostlarımız içinde güvence haline geldik. Gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza el uzatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz kendisiyle birlikte tüm dostlarının, tüm insanlığının iyiliğini, huzurunu, refahını isteyen bir ülkeyiz. Çünkü biz Türkiye’yiz, bilerek bir masuma zarar vermektense, kendi hayatımızı tehlikeye atmaya göze alırız. Onun için maziden atiye giden bu uzun yolcuğun asla sonu yoktur. Rabbime bana böyle bir milleti nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır. Bu ülke tıpkı sizlerin istediği gibi 15 yıl boyunca çok büyük başarılara imza attı. Biz kerameti kendinden görenlerden değiliz. Milletle birlikte çıktığımız bu yolda. Her başarının ardında milletimizin desteği ve duası olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün Afyon büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Elbet bir sonraki seçimde Afyonkarahisar büyük şehir olma statüsüyle yoluna devam edecek. Geçtiğimiz 15 yılda eski parayla 18 katrilyon biz Afyonkarahisar’a yatırım yaptık" dedi.

Erdoğan, açılan bir pankartı okuyarak "'Ölü dünya dirilmeyi bekliyor' diyor Afyonlu gençler. İncir burada da var, zeytin burada da var. Bizler Mehmedimizle beraber Afrin’de yürüyoruz. Reis bizi Afrin’e götür sloganlarına korkaklar zafer anıtı dikemez. Mehmedimiz 'düğüne gidiyoruz, düğüne' diyor. Mehmedim aynı zamanda ne diyor ‘hedef Kızılelma’ Kızılelma belirli bir nokta değildir. Sonsuzluktur. İşte o sonsuzluğa doğru yürüyor. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Son nokta Allah’ın izniyle şahadettir. Şuanda sıkıntı yok olduğu anda bizler Başkomutan olarak hareket ettiğimiz anda beraber yürüyeceğiz" dedi.

Hayati Kanat - Ahmet Bilal Hamzaçebi - Ali Bayar - Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Çağatay Gür

