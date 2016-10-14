Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya'ya giderek toplu açılış törenlerine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Irak ve Suriye'de koalisyon güçleriyle birlikte olmakta kararlı olduğunun altını çizerek "Türkiye'yi kabul etmezlerse B planımız hazır" ifadesini kullandı. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Biz Irak'ta, Irak'ın birliği ve beraberliği için koalisyon güçleri içinde yerimizi almakta kararlıyız. Talebimizi bugün yarın ileteceğiz. Eğer bu olmazsa B planımız devreye girer. Olmazsa C planımız devreye girer. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kabile devleti değildir.”