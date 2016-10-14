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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon güçlerine katılmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin koalisyon güçleriyle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Kabul etmezlerse B planımız hazır. Türkiye bir kabile devleti değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon güçlerine katılmakta kararlıyız

14 Ekim 2016 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon güçlerine katılmakta kararlıyız - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya'ya giderek toplu açılış törenlerine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Irak ve Suriye'de koalisyon güçleriyle birlikte olmakta kararlı olduğunun altını çizerek "Türkiye'yi kabul etmezlerse B planımız hazır" ifadesini kullandı. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Biz Irak'ta, Irak'ın birliği ve beraberliği için koalisyon güçleri içinde yerimizi almakta kararlıyız. Talebimizi bugün yarın ileteceğiz. Eğer bu olmazsa B planımız devreye girer. Olmazsa C planımız devreye girer. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kabile devleti değildir.”

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, musul


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