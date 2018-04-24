Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

Adıyaman Samsat ilçesinde bu gece 5.1 şiddetinde bir deprem oldu. Çok şükür can kaybı yok. 13 yaralımız var tedavi gördüler. Maddi hasarlar giderilir.Seçim paketi dahil olmak üzere tatile girmeden çok önemli, yapmamız gerekenler var. Sahada gece gündüz çalışmaya başlayacağız. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum..

ŞİDDETLE KINIYORUM

Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmaları tasvip etmiyorum. Kendi hastalıklı siyasetlerini milli bayramımızı zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Darbecilerin açtığı yoldan kaçan zatın söylemleri şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır.

KUYRUĞUNUZU KISTIRIP KAÇTINIZ

Buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi Enerji Bakanımız, Eşim, çocuklarım vardı. Orada bir terbiyesiz vardı, sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun? Sen 23.17'de Genel Başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor. Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki on binleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca F-16'lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz.16 saat süren operasyonu havalimanında yönettik. Sen kahve yudumlarken biz Atatürk Havalimanı'nda bakan milletvekili arkadaşlarımla beraber oradaydık. Ertesi gün cuma biz oradan ayrılmadık. Operasyon bitti bitine kadar dimdik durduk.'

EDEPSİZCE EL KOL SALLIYOR! YAPTIRMAM

Siz hiçbir zaman kahramanca F-16'lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz.16 saat süren operasyonu havalimanında yönettik. Sen kahve yudumlarken biz Atatürk Havalimanı'nda bakan milletvekili arkadaşlarımla beraber oradaydık. Ertesi gün cuma biz oradan ayrılmadık. Operasyon bitti bitine kadar dimdik durduk.Valimiz, 1.Ordu komutanı o da orada. Vekaleten Genelkurmayı Ümit Paşaya verdik. Çık bir açıklama yap dedik. Bay Kemal sen bunu biliyor musun? Dün baktın ki Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, onun konuşma hakkı yok, bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol sallıyorsun. Yaptırmam, AK Parti Genel Başkanı'na belki yaparsın, Cumhurbaşkanı'na yapamazsın.

YENİ SENARYO DEVREDE, HER ŞEY OLABİLİR

Bunlar da bu ahlak yok. Önce Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti'ye. Bu 15 adamın sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler, anlaşamadılar, ikna edemedin. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum, her şey olabilir söyleyeyim. İYİ Parti'den 3 kişi var orada, diğerleri nerede CHP sıralarında. Garip bir senaryo ortada, bakalım nasıl oynanacak göreceğiz. Bizim böyle bir sıkıntımız yok.

SERT OSMANLI TEPKİSİ

Anamuhalefetin başındaki zatın tek hezeyanı da bu değil, bu zat Osmanlı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yanlıştır. Osmanlı'yı kurucusu olan Yörüklere zulüm etmekle suçlayan bu zatın gönülden uzak olduğunu gördük. Haddini bileceksin ya? Kendi can güvenliğini onlara emanet ettiği halde, yörüklerden ya da diğer obalardan Osmanlı'yı koparmaya çalışıyorsun. Bizim ecdadımız dünyanın 4 bir yanında zulme uğrayanların yanında olmayı görev bilmiştir.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: GEL ADAY OLUVER

Husumetini kusan bu zatın iflah olmayacağı ortaya çıkmıştır. Yüreği yetip de ortaya çıkabilirse bu zatın boyunun ölçüsünü 24 Haziran'da göreceğiz. Dün Meclis'te yaşanan görüntülerin tasarrufunu ben milletime bırakıyorum. Bay Kemal, zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Ne sağ da solda zaman harcıyorsun ya? Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak ya. Milletimin sana itibarını da görelim.