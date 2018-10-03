Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi burs miktarını yükseltme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''Türk yükseköğrenim sistemi bugün gerçekten çok ileri bir seviyede bulunuyor. Sayısal bakımdan ülkemizin sınırlarını da aşan bir kapasiteye ulaştık. Geçen hafta Almanya'daydım üniversitelerinde 3 milyon öğrenci var bizde ise 8 milyona yakın. Dünyadaki ilk 500'ün içine 2 üniversite değil bu üniversitelerin sayısını artırmamız lazım. Türkiye'de eğitim öğretim gören her bir öğrencinin bizim dünyadaki gönüllü elçilerimiz olacağını unutmayalım.

Ülkemizde artık üniversiteli öğrenci sayısındaki artış üniversite mezunu öğrenci veya çalışanlardaki artış bizim dünyadaki yerimizi güçlendirmeye devam etmektedir. Yükseköğrenimdeki okullaşma oranı yüzde 40'ın üzerindedir. Artık benim vatandaşım ahırındaki davarını satıp kolundaki bileziğini satıp çocuğunu kursa gönderme derdinden kurtulmuş oluyor. Paralel eğitim sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Öğrencilerimiz hep burs istiyorlar krediye pek yaklaşmıyorlar. Niye yaklaşmıyorsun krediye? İş bulduktan sonra bunlar faizsiz bir şeyle geri ödenecek olan adeta burstur. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500 yüksek lisansta 1000 liraya doktora da ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık.''