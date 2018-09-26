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Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşmelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki resmî temasları kapsamında birçok devlet başkanı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki resmî temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmaneul Macron'un görüşmesinde iki ülke ilişkileri değerlendirildi.

BAKANLAR DA GÖRÜŞMELERE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile görüştü. Görüşmelerde ülkeler arası ilişkiler değerlendirildi.

Görüşmelerdede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta hazır bulundular.

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