Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edilmesine fırsat vermeyeceğimiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bosna Hersek’te başkent Saraybosna’da bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. Yapılan programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ olarak balkanlarda gerilimin azalması ve istikrarın sağlanması için çalışmalar yaptığını belirterek, “Balkanlarla sınırı dahi olmayan ülkeler Türkiye’yi balkanlarda adeta hasım bir güç gibi göstermeye çalışıyorlar. Türkiye’nin Balkanlarda barış ve istikrarı koruma çabalarının bunların planlarına projelerine ket vurduğunun farkındayız ” şeklinde konuştu.

Son yıllarda yaşanan olayların, Türkiye’nin kendisine seçtiği dış politikanın doğru olduğunun ispatı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Gerilim yerine iş birliğini, kavga yerine dayanışmayı, sömürü yerine paylaşmayı, zulüm yerine adaleti savunmak, bu ülkelerin idamesi için samimiyetle mücadele etmek gerçekten çok zahmetli bir çabadır” ifadelerini kullandı.

“Bunların çıkarları uğruna vazgeçmeyeceği değer, çiğnemeyecekleri ilke yoktur”

Bu tür kavramların hemen hemen herkes tarafından kullanıldığını ama sarf edilen sözlerin icraata dönüşmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün bölgemizin ve dünyanın farklı köşelerinde adaletin, barışın, demokrasinin, ekonomik kalkınmanın, işbirliği çabalarının altını oyanlar bu kavramları kullanmadan tek bir cümle dahi kurmayanlardır” ifadelerini kullandı. Böyle bir dış politika belirleyen ülkelerin tek düşüncelerinin kendi çıkarları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların çıkarları uğruna vazgeçmeyeceği değer, çiğnemeyecekleri ilke yoktur” dedi. Bu ülkelerin menfaatleri önce terör örgütlerini beslediğini daha sonra ise besledikleri terör örgütleri ile mücadele bahanesi ile ülkeleri ve toplumları mahvettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün benzer tavırları Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de Libya’da ve son olarak da Filistin’de yaşanan zulüm karşısında sergilediler” dedi.

“Dünya beşten büyüktür”

Filistin’de katledilen insanların arasında bebeklerin ve engelli insanların dahi olduğunu hatırlatan ve yaşanan olaylara doğru düzgün tepki verilmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar kime insanlık dersi veriyor, bunlardan bizim alacağımız ders yok. Ama bunların bizden alacağı çok ders var” ifadelerini kullandı. Gazze’de yaralanan Filistinlileri tedavi için Türkiye’ye getirmek istediklerini ama bunun yapılmasına izin verilmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kim bunlar, Mısır, kim bunlar İsrail, kim ABD” ifadelerini kullandı. Bu ülkelerin insan hakları beyannamesine uymak gibi bir dertlerinin olmadığını söyleyen Erdoğan, “İşte onun için bu kardeşiniz, dünya 5’ten büyüktür, diyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu 5 ülkesine dünya teslim olacaksa yandık” dedi.

“Bir ABD’nin adını biliyoruz bir İsrail’in adını biliyoruz o da çok zulüm ettiği için”

Dünyanın artık değiştiğini ve 2. Dünya Savaşı koşullarında olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyayı 196 tane BM Genel Kurulu üyesi yeniden inşa etmek durumundadır” ifadelerini kullandı.

13 Aralık’ta Kudüs meselesini BM’ye taşıdıklarını ve oylama sonucu 128 ülkenin ABD’nin de içinde olduğu 9 ülkeye hayır dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin yanındaki ülkelerin dünya siyasetinde aktif olmadığını belirterek, “ İsimlerini ben hiç bilmem, duymadığım bilmediğim. Bunlara ülke demek mümkün değil olsa olsa kasabadır. Bir ABD’nin adını biliyoruz Bir İsrail’in adını biliyoruz o da çok zulüm ettiği için” şeklinde konuştu

“Bugün siz kabul etmeseniz de Filistinliler kurşunların hedefi olmaya devam ediyor”

Bu ülkelerin İsrail yaptığı katliamlara başlarını kuma gömerek yok saydığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün siz kabul etmeseniz de Filistinliler kurşunların hedefi olmaya, çocuklarını kaybetmiş annelerin, annelerini kaybetmiş çocukların, feryatları yükselmeye devam ediyor” şeklinde konuştu. Dünyada yaşanan olaylara göz yummanın mümkün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. Onun için biz de diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem” dedi.

“Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edilmesine fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ettik”

Böyle bir dünya tablosu karşısında mücadeleden vazgeçmeyerek çabalamaya devam edilmesi gerektiğini burgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak biz son 16 yıldır bunu yapmaya devam ediyoruz. Coğrafyamızı etkileyen olayları tribünden seyretme yerine elimizdeki tüm imkânları kullanarak çözüm için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cuma günü Filistin olarak olağan üstü bir şekilde İstanbul’da toplandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Zulüm karşısında tepkimizi gösterdik hem de Kudüs başta olmak üzere kutsallarımıza sahip çıkma konusunda güçlü bir irade sergiledik” dedi. Toplantıda alınan kararların önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslümanların ilk kıblesi, 3 semavi dinin mukaddes yeri Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edilmesine fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ettik” şeklinde konuştu.