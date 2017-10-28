Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an-Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da yapımı tamamlanan Melike Hatun Camii’nin açılışına katıldı. Camii içerisinde okunan Kur’an-ı Kerim ve dualara Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu.

Erdoğan Kur’an okurken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise cep telefonu ile o anları görüntüledi. Görüntüleri sosyal medya hesabı twitter’den paylaşan Bozdağ, “Milletimizin , Ülkemizin Başına Kur’an okuyan imanlı, salih amelli bir Cumhurbaşkanı nasip eden Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ve şükür olsun” diye yazdı.

Caner Ünver



