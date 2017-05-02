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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye tekrar üye oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye saat 13.00'te gerçekleştirilecek grup toplantısında üye olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurucusu olduğu AK Partiye tekrar üye oluyor

02 Mayıs 2017 10:10

AK Parti grubu, bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 13.00'te parti genel merkezinde toplanacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasının kabul görmesinin ardından, cumhurbaşkanının partili olmasının önündeki engel kalkmış oldu. Yüksek Seçim Kurulunun resmi sonuçları duyurmasıyla partisine tekrar üye olacağını açıklayan Erdoğan, AK Parti grubunun parti genel merkezinde toplandığı gün partisine tekrar üye oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grubunda gerçekleştirilecek üyelik töreninde bir de konuşma yapması bekleniyor.  

Enise Vural

Etiketler: ak parti, cumhurbaşkanı erdoğan


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