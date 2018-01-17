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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kut’ül Amare' dizisinin tanıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut Zaferi’nin konu edildiği “Kut-ül Amare” dizisinin tanıtımı ve ilk gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kutül Amare dizisinin tanıtımına katıldı

17 Ocak 2018 00:20

Dünya Savaşı’nın temel muharebelerinden biri olarak bilinen Kut Muharebesi’ni konu alan “Kut’ül Amare” dizisinin tanıtımı ve ilk gösterimi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Basına kapalı düzenlenen programa Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Bekir Bozdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, oyuncular ve konuklar katıldı. 

 

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