Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kut’ül Amare' dizisinin tanıtımına katıldı

Dünya Savaşı’nın temel muharebelerinden biri olarak bilinen Kut Muharebesi’ni konu alan “Kut’ül Amare” dizisinin tanıtımı ve ilk gösterimi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Basına kapalı düzenlenen programa Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Bekir Bozdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, oyuncular ve konuklar katıldı.