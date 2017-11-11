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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Kasım tarihleri arasında Kuveyt ve Katar’a ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katarı ziyaret edecek

11 Kasım 2017 12:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Kasım 2017 tarihleri arasında Kuveyt ve Katar’a ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt’i ziyaretleri vesilesiyle iki ülke arasında müzakeresi tamamlanan anlaşmalar imzalanacak.

Kuveyt ziyaretinin ardından gerçekleşecek Katar ziyareti sırasında ise Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin Üçüncü Toplantısı gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın ziyaretler kapsamında gerçekleştireceği temaslarda Kuveyt ve Katar ile ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınarak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor. 

Etiketler: erdoğan, Katar, Kuveyt

 

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