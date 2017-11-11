Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Lütfen şu dikey yapılaşmaya izin vermeyelim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külterel Mirası İhya Programında "Bize düşen medeniyetimizin açısından önem taşıyan her esere sahip çıkmaktır. Ayağa kaldırdığımız her eserle adeta İstanbul'u yeniden fethediyoruz." diyerek önemli bir noktaya dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Valilerimiz, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum; lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu, çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz.