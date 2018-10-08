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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün sürecek resmi ziyaret için Macaristan’a geldi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreniyle karşılanacak olan Erdoğan, fotoğraf çekimi ve ziyaret defterini imzalanmasının ardından Ader ile önce ikili ardından heyetlerarası görüşmeye geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da sürecek olan ziyareti kapsamında Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in yanı sıra Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek. Erdoğan ve Başbakan Orban, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan daha sonra Meclis Başkanı Laszlo Köver ile bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele de masadaki diğer başlıklar olacak. 

Erdoğan, yarınki temaslarına ise Türkiye-Macaristan İş Forumu ile başlayacak. Cumhurbaşkanı ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek, daha sonra Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Erdoğan, Galiçya Türk Şehitliğini de ziyaret edecek ve temaslarını tamamlayarak yurda dönmek üzere Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na hareket edecek.  

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