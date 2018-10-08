Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da konuşuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Macaristan'la her alanda mükemmel ilişkilere sahibiz. Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz.

Çanakkale Savaşı'nda hayatlarını yitiren Macar askerlerinin anısına, Gelibolu'da dikilecek anıt tarihi dostluğumuzun ülkemizdeki sembolü olacaktır.

Türk Hava Yollarımızın Macaristan'la ortak bir çalışmaya gidip, örneğin Budapeşte'den Hindistan-Mumbai'ye, buradan non-stop gitme imkanını da sağlama konusunda Sayın Başbakan'a sözümüzü verdik, bu adımı da atma imkanımız olacaktır.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASI

Bu olayın ülkemizdeki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci takip etmek, kovalamak, bizim hem siyasi, hem insani görevimizdir.