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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bu gece telefonda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

23 Mayıs 2018 00:53

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’da 20 Mayıs’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanan Maduro’yu aynı göreve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nezaketinden dolayı teşekkür eden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan ayı vesilesiyle Türk halkına tebriklerini de iletti.

 

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