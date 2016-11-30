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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

30 Kasım 2016 14:18

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı Fetih'in 7. kongresinde dün yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Filistinliler arasındaki uzlaşı ve birlik çalışmalarının önemi üzerinde de durulduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'de ezanın hoparlörle yasaklanmasını öngören yasa tasarısına ilişkin kaygılarını dile getirdiği, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ise duyarlılığı nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi. Görüşmede, Batı Şeria'da 5 bin Filistinli'ye iş imkanı sağlayacak Cenin Sanayi Bölgesi Projesi'nin hızla ilerlemesinden duyulan memnuniyet de vurgulandı. 

Derya Yetim
 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Mahmud Abbas


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