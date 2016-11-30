Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı Fetih'in 7. kongresinde dün yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Filistinliler arasındaki uzlaşı ve birlik çalışmalarının önemi üzerinde de durulduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'de ezanın hoparlörle yasaklanmasını öngören yasa tasarısına ilişkin kaygılarını dile getirdiği, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ise duyarlılığı nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi. Görüşmede, Batı Şeria'da 5 bin Filistinli'ye iş imkanı sağlayacak Cenin Sanayi Bölgesi Projesi'nin hızla ilerlemesinden duyulan memnuniyet de vurgulandı.

Derya Yetim

ANKARA