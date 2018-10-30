Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Melih Bey benim dava ve yol arkadaşım'

AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiaları ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Biz bundan sonra beraber gideceğimizi zannediyoum”



Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı yönünde çıkan söylentilerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Biz bir seçim süreci içindeyiz. Yerel seçimlerin nasıl yapılacağı, aday adaylıklarının nasıl olacağı hepsi bellidir. Şu andaki adaylık tespitleri, müracaatlar Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından alınıyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra gerekli değerlendirmeleri Yerel Yönetimler Başkanlığı yapar. İsimler üzerinden spekülasyonlara girmeyi doğru bulmam. Melih Bey benim 94'ten beri, benim belediye başkanlığım, onun Ankara Belediye başkanlığı, yol ve dava arkadaşım. Bu yol, dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Biz bundan sonra beraber gideceğimizi zannediyorum” diye konuştu.

Erdoğan, mevcut bakanlardan belediye başkanlığına aday olup olmayacağı konusunda ise “Medya sürekli olarak bu tür revizyonları hep yapar, biz de onlardan öğreniriz. Gündemimizde böyle bir şey söz konusu değil, bakanlık sayılarımızda böyle bir şey söz konusu değil. Biz zaten bakanlık sayılarını düşürmek suretiyle bir yeni sistem kurduk. Bunu bu şekilde sürdüreceğiz. Bunlar olmaz değil, yeri geldiğinde bu tür şeyler de olabilir” şeklinde konuştu.

“İpe un sermenin bir anlamı yok”

Kaşıkçı cinayetine ilişkin sürecin sorulması üzerine Erdoğan, “Dün bizim başsavcımız onlara suçun işlendiği yerin İstanbul olması nedeniyle, İstanbul'da yargılanabileceğini kendilerine ifade etti. Yönelttiği bazı sorular var, bir, bu 15 kişiyi buraya gönderen kim, bir Suudi başsavcısı olarak onu çıkartmanız lazım. İki, bu öldürme olayını 18 kişinin içinde olduğu belli, bunu da sizin çıkartmanız lazım. Dışişleri Bakanınızın söylediği bir söz var, ‘yerli işbirlikçilere teslim ettik.' Yerli işbirlikçileri bunların ortaya koyması lazım. Yerli işbirlikçi kimse bilelim, bunu da biz çıkartırız. Bu işi ortada bırakamayız. Ortada bırakırsak insanlığa karşı bir borcumuz, olur, vicdani borcumuz olur. Bunun altından adalet mekanizmaları olarak da, siyaset mekanizmaları olarak da kalkamayız. Artık bunu çözmemiz gerekiyor. İpe un sermenin bir anlamı yok. Bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok” açıklamasında bulundu.

Derya Yetim

