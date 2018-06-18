Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Menbiç'i boşaltıyoruz, bunu diplomasiyle yaptık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadı'nda düzenlenen mitingde stadı dolduran on binlerce kişiye hitap etti. Türkiye ile ABD'nin ortak kararı doğrultusunda Menbiç'te devriye gezilmeye başlandığını açıklayan Erdoğan, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile 4 bin kilometrekarenin üzerinde bir alanı güvenli hale getirmiştik. Şimdi de Menbiç'te ABD ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Menbiç sınırındaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Menbiç etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Böylece milletimize verdiğimiz bir sözü daha tutmuş olacağız. Bay Kemal, Bay Muharrem ne diyorlar ‘Afrin'de ne işimiz var, Cerablus'ta ne işiniz var?’ Bay Muharrem ‘Irak'a giremeyecekler göreceksiniz’ diyor. ‘Onlardan izin aldılar mı?’ diyor. Ne oldu Bay Muharrem girdik mi, Kandil'i vurduk mu, kimden izin aldık? Biz izni halkımızdan alırız. Menbiç'in teröristlerden temizlenmesiyle bu bölgeden kaçıp ülkemize gelmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri de başlayacak. Şu an itibariyle Afrin ve Cerablus'a 200 bin geri dönüş oldu, devam ediyor. Fakat bu CHP ne diyor? ‘Suriye'den gelen bu insanları niye aldınız?’ Biz ensar kültürünü iyi biliriz. Bay Kemal sen ensar kültüründen anlamazsın, senin adayın da anlamaz. Biz kimin ensar, kimin muhacir olduğunu da iyi biliriz. İşte biz o 3,5 milyon mülteciyi, o katillerin o yağdırdıkları bombalardan kaçan o insanlar için kapılarımızı açtık. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Kapılarımızı açarak onlara kardeşliğimizi gösterdik” diye konuştu.

“Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgeler büyüdükçe Suriyelilerin geri dönüşü de hızlanıyor” diyen Erdoğan şunları söyledi:

“Bakın Menbiç'i ne yapıyoruz, boşaltıyoruz. PYD/YPG orayı terk ediyorlar. Bunu biz diplomasiyle yaptık. Aziz milletime sesleniyorum, CHP'ye gönül verenlere de sesleniyorum, Saadet, İYİ Parti'ye ve diğerlerine de gönül verenlere sesleniyorum. Biz 15-16 yılda diplomasinin en ileri noktada olanını yaptık. Şimdi de bakın Menbiç'ten çıkıyorlar. Dışişleri Bakanımız ABD'de Pompeo ile görüşme yaptılar. Yapılan görüşmeler doğrultusunda onlar Fırat'ın doğusuna gitmeye başladılar. Batısında da biz, Rusya ve İran beraber çalışıyoruz. Orada da aynı şekilde kararlıyız. İdlib'de, Tel Rıfat'ta aynı kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Buralarda da Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu, nasıl bir devlet olduğunu Afrin harekatıyla gösterdik.”

"Türkiye cari açığını kapatır ama ana muhalefet açığını ne yapacağız bilmiyorum"

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Türkiye cari açığını kapatır ama ana muhalefet açığını ne yapacağız bilmiyorum. Muhalefet açığını ne yağacağız onu bilmiyorum. Ana muhalefet partisinin başında bir zat var. Bir de ‘gel bakalım Muharrem’ diyerek sahaya sürdüğü bir zat var. Hangisi aday belli değil. Kılıçdaroğlu’nun yalan ve iftiralarına milletimiz de, biz de alışmıştık. Bize söylediği yalanlar ve iftiralar sebebiyle mahkum olduğu tazminatların hesabını tutamaz oldu. Ben de bu tazminatları fakir ve fukaralar ile paylaşacağım. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ise, partisindeki kongrelerde çok kolay kaybetmiş olsa da, yalan konusunda adeta genel başkanıyla yarışıyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adaylığına böyle küçük bir kişiliğin çıkartılmış olmasına yazık demekten başka bir şey diyemiyorum. Gençler, biz istemez miyiz yüksek bir kalitedeki adaylarla yarışmayı. Ama bahtımıza çıka çıka ya Kılıçdaroğlu çıkıyor ya da Bay Muharrem” şeklinde konuştu.