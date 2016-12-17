Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Celaleddin Rumi’nin vefatının 743. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı. Mesajında Mevlana Celaleddin Rumi’yi kez daha rahmet ve minnetle yad ettiğini bildiren Erdoğan, “Vefatının, yani maşukuyla vuslatının 743. yıl dönümünde, büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf, gönül ve aşk insanı Mevlana Celaleddin Rumi’yi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. 7 buçuk asır önce ektiği muhabbet tohumlarıyla kalplerimizi yeşerten Mevlana Celaleddin, bugün de Mesnevi’si, sözleri ve tavsiyeleriyle milletimizin yolunu aydınlatmaktadır. Horasan’dan Bağdat’a, Mekke ve Medine’den Şam’a kadar döneminin önemli ilim ve irfan merkezlerini ziyaret eden Mevlana, medeniyetimizin tüm birikimini Anadolu’ya taşımıştır” ifadelerini kullandı.

“Milletimiz köklerine, tarihine, ecdadına ve kadim değerlerine sahip çıktığı müddetçe, fitne tohumları bu topraklarda asla boy vermeyecektir”

Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Hacı Bayram Veli gibi manevi önderin insanlara aşk ve sevgi kadar, umut, cesaret ve özgüven aşıladığını kaydeden Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

“Anadolu topraklarını bize vatan kılan ruh, bizi muhabbetle birbirimize kenetleyen bağ, tevarüs ettiğimiz bu muhteşem mirasta gizlidir. Bilhassa bölgemizin ve ülkemizin içinden geçtiği bu kritik günlerde, bu eşsiz mirası, bu kıymetli hazineyi en iyi biçimde değerlendirmemiz gerekiyor. Moğol ve Haçlı saldırıları gibi büyük yıkım ve katliamların izlerini bizzat görmüş Mevlana Hazretlerinin ‘Tüm iyi şeyler, sabırdan sonra gelir’ sözü, bu süreçte hepimize rehber olmalıdır. Sıkıntılar karşısında birbirine kenetlenerek sabreden, mücadele azmini yitirmeyen, Hakk’a ram olan bir millete diz çöktürebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Milletimiz köklerine, tarihine, ecdadına ve kadim değerlerine sahip çıktığı müddetçe, mezhep ve etnik kimlik üzerinden ekilmeye çalışılan fitne tohumları bu topraklarda asla boy vermeyecektir.”

Nefret yerine muhabbeti, ihtilaf yerine ittifakı, düşmanlık yerine kardeşliği, umutsuzluk yerine sabrın ikame edildiği sürece, geleceğin bugünden çok daha aydınlık ve huzurlu olacağını dile getiren Erdoğan, “Bu düşüncelerle, Şeb-i Arus’un 743. yıl dönümünde Mevlana’yı tekrar hürmetle anıyor; onun şahsında ilmi, idrak ve irfanlarıyla gönüllerimizi aydınlatan tüm manevi rehberlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” mesajını paylaştı.

Onur Emre Durak