Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Celaleddin Rumi’nin vefatının 743. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Horasan’dan Bağdat’a, Mekke ve Medine’den Şam’a kadar döneminin önemli ilim ve irfan merkezlerini ziyaret eden Mevlana, medeniyetimizin tüm birikimini Anadolu’ya taşımıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana mesajı yayımladı

17 Aralık 2016 20:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Celaleddin Rumi’nin vefatının 743. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı. Mesajında Mevlana Celaleddin Rumi’yi kez daha rahmet ve minnetle yad ettiğini bildiren Erdoğan, “Vefatının, yani maşukuyla vuslatının 743. yıl dönümünde, büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf, gönül ve aşk insanı Mevlana Celaleddin Rumi’yi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. 7 buçuk asır önce ektiği muhabbet tohumlarıyla kalplerimizi yeşerten Mevlana Celaleddin, bugün de Mesnevi’si, sözleri ve tavsiyeleriyle milletimizin yolunu aydınlatmaktadır. Horasan’dan Bağdat’a, Mekke ve Medine’den Şam’a kadar döneminin önemli ilim ve irfan merkezlerini ziyaret eden Mevlana, medeniyetimizin tüm birikimini Anadolu’ya taşımıştır” ifadelerini kullandı.

“Milletimiz köklerine, tarihine, ecdadına ve kadim değerlerine sahip çıktığı müddetçe, fitne tohumları bu topraklarda asla boy vermeyecektir”

Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Hacı Bayram Veli gibi manevi önderin insanlara aşk ve sevgi kadar, umut, cesaret ve özgüven aşıladığını kaydeden Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:
“Anadolu topraklarını bize vatan kılan ruh, bizi muhabbetle birbirimize kenetleyen bağ, tevarüs ettiğimiz bu muhteşem mirasta gizlidir. Bilhassa bölgemizin ve ülkemizin içinden geçtiği bu kritik günlerde, bu eşsiz mirası, bu kıymetli hazineyi en iyi biçimde değerlendirmemiz gerekiyor. Moğol ve Haçlı saldırıları gibi büyük yıkım ve katliamların izlerini bizzat görmüş Mevlana Hazretlerinin ‘Tüm iyi şeyler, sabırdan sonra gelir’ sözü, bu süreçte hepimize rehber olmalıdır. Sıkıntılar karşısında birbirine kenetlenerek sabreden, mücadele azmini yitirmeyen, Hakk’a ram olan bir millete diz çöktürebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Milletimiz köklerine, tarihine, ecdadına ve kadim değerlerine sahip çıktığı müddetçe, mezhep ve etnik kimlik üzerinden ekilmeye çalışılan fitne tohumları bu topraklarda asla boy vermeyecektir.”

Nefret yerine muhabbeti, ihtilaf yerine ittifakı, düşmanlık yerine kardeşliği, umutsuzluk yerine sabrın ikame edildiği sürece, geleceğin bugünden çok daha aydınlık ve huzurlu olacağını dile getiren Erdoğan, “Bu düşüncelerle, Şeb-i Arus’un 743. yıl dönümünde Mevlana’yı tekrar hürmetle anıyor; onun şahsında ilmi, idrak ve irfanlarıyla gönüllerimizi aydınlatan tüm manevi rehberlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” mesajını paylaştı.  

Onur Emre Durak

 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Mevlana mesajı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç